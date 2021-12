Após suspensão, Suárez volta para casa

O atacante Luis Suárez se despediu de seus companheiros de seleção uruguaia em Natal, onde a 'Celeste' está concentrada, e embarcou em um voo rumo a Montevidéu, na companhia de sua esposa e de seus dois filhos, informaram à Agência Efe fontes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Após tomar conhecimento de que a Fifa lhe impôs nove partidas de suspensão e quatro meses de proibição de exercer "qualquer atividade relacionada ao futebol", o goleador passou as últimas horas cercado pela família e os amigos de seleção.

A Associação Uruguaia de Futebol teve que consultar a Fifa sobre qual era o alcance real da sanção, se ele poderia viajar com a delegação ao Rio de Janeiro e de lá seguir para Montevidéu.

A punição ia além. Ele não só tinha que deixar a concentração, como devolver sua credencial e não podia fazer parte da viagem da 'Celeste' ao Rio, onde neste sábado, 28, o Uruguai vai enfrentar a Colômbia nos oitavas de final da Copa do Mundo.

Por isso, após almoçar com jogadores e técnicos, ele pegou um voo de Natal à capital uruguaia, onde desembarcou discretamente no aeroporto de Carrasco, por volta das 5h da manhã, e foi direto para casa com a sua família.

