Após protestos, é cogitado cancelamento da Copa; Fifa nega

A Fifa ameaçou cancelar a Copa das Confederações por conta dos recentes protestos realizados em várias cidades brasileiras.

De acordo com informações divulgadas pelo site Uol, a Fifa informou à presidente Dilma que se algum membro da entidade, das seleções ou da imprensa internacional sofrer um novo tipo de violência, a Copa será definitivamente cancelada. Por meio de sua assessoria, a presidência disse desconhecer a informação.

Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, o Gerente de Comunicação do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014, Saint-Clair Milesi, também negou a possibilidade do cancelamento e disse que não houve nenhuma conversa com a presidente sobre as manifestações.

Nesta sexta-feira, 21, a presidente se reúne com os ministros para discutir a situação de protestos e encontrar subsídios para convencer a Fifa a dar prosseguimento às competições internacionais no país.

Se a Copa das Confederações for suspensa, o país também poderá perder o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014. Além disto, o governo brasileiro terá de pagar eventuais prejuízos da entidade.

A discussão sobre o cancelamento começou a partir dos protestos desta quinta-feira, 20, e o clima de insegurança que as seleções passaram a sentir em solo brasileiro. Uma delas é a equipe da Itália, que teria solicitado às autoridades a volta para o país.

Em Salvador, após o impedimento de chegar à Arena Fonte Nova, os manifestantes tentaram invadir o hotel onde membros da Fifa estão hospedados e apedrejaram dois ônibus da entidade.

Manifestantes atacaram dois micro-ônibus que servem à Fifa na noite desta quinta, no Campo Grande

