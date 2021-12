Após lesões, Cristiano Ronaldo diz que está 100% para a Copa

Bem-humorado e aparentando tranquilidade, o atacante português Cristiano Ronaldo afirmou neste domingo, 15, em Salvador que está bem fisicamente para a estreia contra a Alemanha.

"Os problemas já estão ultrapassados. Queria estar a 110%, estou a 100%. É suficiente para ajudar a seleção", disse o jogador português em entrevista à imprensa após treinamento na Fonte Nova.

Atual detentor do título de melhor jogar do mundo, o jogador enfrentou nas últimas semanas uma lesão muscular na coxa esquerda, além de uma inflamação no joelho, e chegou a ser tido como dúvida para a partida de estreia da Copa.

Apesar de se dizer bem fisicamente, o português admitiu que ainda sente dores quando está em campo. Mas disse que isso não compromete o seu rendimento dentro de campo. "Desde que eu jogo futebol não teve um dia que jogasse sem nenhuma dor. Faz parte, são ossos do ofício. Estou preparado e com muita vontade de fazer um bom jogo", disse Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ainda aproveitou para agradecer a receptividade do público do Brasil desde a chegada da seleção ao país. E disse que espera o apoio da torcida brasileira no confronto contra a Alemanha. "Sentimos um carinho especial da torcida e esperamos que isso possa se refletir durante o campeonato", afirmou.

A seleção de Portugal enfrenta Alemanha nesta segunda-feira, 16, às 13h em Salvador. A equipe ainda vai enfrentar Gana e Estados Unidos na primeira fase.

