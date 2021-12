Após garantir classificação, França faz novo treino aberto

Classificada em primeiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo, a seleção francesa realiza nesta sexta-feira, 27, o terceiro treino aberto ao público em Ribeirão Preto (313 km de São Paulo), onde está hospedada.

O treino será a partir das 13h, no estádio Santa Cruz, que pertence ao Botafogo. A FFF (Federação Francesa de Futebol) liberou a entrada de 6.000 pessoas no treino aberto. Os ingressos serão distribuídos em pares para as 3.000 pessoas que estão cadastradas em uma lista de espera feita pela prefeitura para o primeiro treino. Para o treino do dia 10 de junho, os ingressos foram esgotados em 28 minutos.

No dia do treino, cambistas vendiam os ingressos por até R$$ 40. De acordo com nota da prefeitura, os ingressos serão distribuídos nesta quinta-feira (26) até as 19h, e na sexta, das 8h às 11, na Secretaria de Turismo, na rua Álvares Cabral. Com um empate sem gols contra o Equador nesta quarta-feira, 25, a França garantiu o primeiro lugar do grupo e escapou de enfrentar a Argentina nas oitavas de final do Mundial. A França volta a jogar nesta segunda-feira, 30, contra a Nigéria, em Brasília (DF).

adblock ativo