Após choque em jogo, Neymar é levado para o hospital

O atacante Neymar não comemorou a classificação do Brasil às quartas de final, nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza, na Arena Castelão. No fim da vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, o camisa 10 levou a pior em uma dividida com Zúñiga no campo de defesa da Seleção e saiu de maca.

Neymar foi levado imediatamente a um hospital da capital cearense para realizar exames. O jogador colombiano, com o joelho, acertou as costas do brasileiro. Ainda em campo, o atacante mostrou sinais de muita dor.

Nesta semana, o jogador participou apenas de um treinamento na Granja Comary. Com dores no joelho direito e na coxa direita, ele foi preservado. Contra o Chile, Neymar levou pancadas nesses locais.

Ainda nesta sexta, os médicos do Brasil deverão se pronunciar sobre a situação do jogador, que preocupa para o confronto da semifinal diante da Alemanha, terça, 8, em Belo Horizonte.

