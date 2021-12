Após ameaça de boicote, Camarões embarca para o Brasil

A seleção de Camarões, uma dos adversários do Brasil na primeira fase, entrou em acordo com a federação e embarca neste domingo, 8, para o Brasil. A equipe chegou a ameaçar fazer um boicote e não embarcou no horário previsto, mas o governo de Camarões aceitou pagar o valor da premiação para os jogadores participarem do Mundial e eles voltaram atrás. Com isso, a viagem foi remarcada para 17h30 (horário de Brasília) deste domingo, de acordo com o site "Camfoot".



A equipe deveria chegar no Rio de Janeiro às 13h30, mas não apareceu no Aeroporto de Nsimalen, em Camarões. Os jogadores consideravam o valor da premiação baixo. A oferta era de 6% de bônus para a primeira fase, 20% para as oitavas de final, 30% para as quartas, 40% para as semifinais e 50% para a final ou disputa do terceiro lugar, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

Os atletas queriam receber o dinheiro antes de viajar para o Brasil. Essa não é a primeira vez que a seleção dos Camarões passa por essa situação. Em 2002, a equipe camaronesa se recusou a sair do hotel até que fosse feito um acordo satisfatório no Mundial na Coreia do Sul e Japão.

A seleção enfrenta o Brasil no dia 23 de junho no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

adblock ativo