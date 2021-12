Após a derrota, Del Bosque quase entra no ônibus do Chile

A derrota por 2 a 0 para o Chile que eliminou a Espanha precocemente da Copa do Mundo deixou todos os espanhois sem rumo. Prova disso é que na saída do Maracanã, o técnico da Fúria, Vicente del Bosque, quase entrou no ônibus do adversário para voltar ao hotel. No entanto, no meio do caminho ele percebeu o equívoco e foi para o veículo certo.

