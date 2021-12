Aplicativos ajudarão turista na Copa das Confederações

Dois portais de internet, dois aplicativos para smartphones, guias e monitores serão os principais aliados na orientação dos turistas que vierem a Salvador assistir aos três jogos da Copa das Confederações (dias 20, 22 e 30) e, por tabela, aproveitar as festas de São João.

O pacote de ações faz parte do Sistema de Integrado de Informações Turísticas apresentado recentemente pela Secretaria de Turismo (Setur), no Sheraton Hotel da Bahia. Segundo o titular da pasta, Domingos Leonelli, o investimento teve um custo total da ordem de cerca de R$ 500 mil.

Tecnologia

O visitante poderá fazer o download (baixar) do aplicativo para smartphone Guia Bahia Turismo por meio da Play Store, que é compatível com os sistemas Android e IOS (iPhone). Com ele, poderá obter endereços, telefones e calcular a distância entre o ponto onde está e o local que deseja ir.

O georreferenciamento do aplicativo, feito pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), permite que o usuário localize por telefone endereços e rotas para bares, restaurantes, hotéis, pontos turísticos, entre outros, localizados em Salvador e mais 11 cidades do interior da Bahia.

O outro aplicativo será uma versão móvel do portal de internet www.saojoaonabahia.com.br, que inclui informações sobre os festejos em Salvador e mais 100 municípios. Também mede a distância entre a capital e o interior, além de ilustrar curiosidades, como receitas de comidas e bebidas típicas do São João.

Copas

Por meio do portal www.copa.bahia.com.br, o internauta obterá informações sobre as copas das Confederações, de 2013, e do Mundo, de 2014. Ainda terá acesso ao cronograma de obras, roteiros turísticos na capital e interior, programações culturais e a história do futebol baiano.

Segundo Leonelli, no período da Copa das Confederações, 166 guias e monitores de turismo irão receber os visitantes, com atendentes nos principais terminais de desembarque (aeroporto, rodoviária, terminal náutico), hotéis, pontos turísticos e no entorno da Arena Fonte Nova.

Experiência de Carnaval

"Já temos o know-how de trabalhar o receptivo há seis carnavais, quando a cidade recebe cerca de 500 mil turistas", afirma o secretário, que preferiu não arriscar uma estimativa de quantidade de visitantes que devem vir à cidade no período da Copa das Confederações, entre os dias 15 e 30 de junho.

"O que vamos fazer é a mesma coisa, com uma equipe reduzida, mas por um período de tempo maior, de 15 dias", disse Leonelli, para quem a estratégia também será aplicada nos shows do Pelourinho. "Do ponto de vista econômico, essa festa é mais rentável do que o Carnaval, porque aquece todo o Estado", opinou.

Para obter mais informações, acesse o portal da Secretaria de Turismo, www.setur.ba.gov.br

