Apesar do teórico favoritismo, alemães mantêm respeito

Para muitos, a final da Copa do Mundo, entre Alemanha e Argentina, será o confronto entre o jogo coletivo alemão e um time que depende do seu maior craque, Lionel Messi.

Porém, o técnico germânico, Joachim Löw, discorda dos que veem apenas o camisa 10 adversário como ameaça ao tetracampeonato alemão.

"A Argentina , nessa competição, mostrou atuações excelentes, eles estão mais organizados agora, com uma defesa mais forte do que em 2010. Este time não é só Messi, se você acreditar nisso, estará cometendo um erro grave. Será uma final fascinante", afirmou Löw ontem, em entrevista coletiva no Maracanã, palco da decisão deste domingo, às 16h.

O treinador alemão tenta, ainda, conter o entusiasmo que tomou conta da torcida após a goleada por 7 a 1 sobre o Brasil , na semifinal.

"O jogo contra o Brasil não é a regra, quem pensar assim é porque não olhou com cuidado a Argentina. A final verá dois times se confrontando no mesmo nível. Temos a confiança necessária, com base nos jogos passados, mas temos respeito por eles".

O zagueiro Jérôme Boateng até então a única dúvida do time germânico para o duelo, treinou normalmente. Caso realmente tenha condições de atuar, Low irá repetir o time que goleou o Brasil.

A seleção argentina, por sua vez, chegou no início da tarde de ontem ao Rio de Janeiro. Sob um forte esquema de segurança, a Albiceleste foi recebida por cerca de 250 torcedores no Radisson Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. No final da tarde fez o último treino em São Januário.

Na entrevista coletiva, antes da atividade, o zagueiro Martín Demichelis explicou que a Argentina tem consciência da força alemã, mas não tem motivos para ter medo.

"Alemanha ganhou o respeito como equipe, mas não temos medo", disse o jogador de 33 anos. A única dúvida do time é a presença ou não do atacante Di María. A tendência, segundo imprensa argentina, é que o técnico Alejandro Sabella mantenha a formação que iniciou a semifinal com os holandeses, com Enzo Pérez na equipe.

Assim, a seleção entra em campo com um esquema de varia do 4-3-3, com a bola, para o 4-4-2 quando o rival tomar a iniciativa do jogo. "O time? Vocês irão saber só amanhã (hoje) no gramado do Maracanã", desconversou Sabella.

adblock ativo