Apesar da pressão, jogar em casa ajudou campeãs anfitriãs

A comissão técnica e jogadores da Seleção Brasileira reclamam da pressão de jogar em casa, mas o histórico das últimas Copa do Mundo mostra que a torcida ajuda os anfitriões a ter um bom desempenho. As últimas campeãs do mundo chegaram pelo menos as semifinais.

Mesmo perdendo na última etapa antes da final, os anfitriões conseguiram jogar sete jogos, número total de partidas da competição. Isso porque eles disputaram o terceiro lugar. Foi o que aconteceu com a Itália, em 1990, Alemanha, 2006, e até a equipe sem expressão no futebol, a Coreia do Sul, que surpreendeu em 2002 e ficou em quarto lugar no Mundial em sua casa. Alemanha e Itália ficaram na terceira colocação.

Jogar em casa fez bem também para a França, que ganhou o primeiro e único título da sua seleção em 1998, justamente em cima do Brasil.

Em 1994, a seleção dos EUA, que nunca conquistou um título, chegando no máximo à semifinal em 1930, foi eliminada nas oitavas de final jogando em casa. Em 2010, a anfitriã foi a África do Sul, seleção sem expressividade em Mundiais. A equipe participou apenas de três competições, sendo que foi eliminada sempre na fase de grupos.

Se pensar apenas no feito das últimas campeãs, o técnico Luiz Felipe Scolari precisa vencer a Colômbia nesta sexta-feira, 4, para se igualar as equipes e chegar na semifinal. Se isso se confirma, o Brasil enfrenta o vencedor da disputa entre Alemanha e França também nesta sexta.

