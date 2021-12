Apenas goleiros não marcaram gol nesta Copa

Uma das marcas da Copa do Mundo no Brasil é a alta média de gols (159 até o momento). Atacantes, meias e zagueiros balançaram as redes nesse Mundial. Apenas os goleiros não vazaram o gol adversário.

A Fifa autoriza que os jogadores utilizem camisas com números que variam entre 1 e 23, sendo que o 1 geralmente fica com o goleiro. No Brasil, o goleiro principal da seleção, Júlio César, quebra essa regra e usa a camisa número 12.

A tradição do futebol é que o atleta número 9 é o artilheiro, mas nesse Mundial os principais marcadores foram os números 10. É o caso do colombiano James Rodríguez e do brasileiro Neymar, que fizeram seis e quatro gols, respectivamente. No total, os camisas 10 balançaram as redes 29 vezes contra 20 gols dos números 9.

