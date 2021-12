Anúncio da Fifa emociona funcionários da Fonte Nova

O relógio beira as 17h. O turno de trabalho na Arena Fonte Nova se aproxima do fim. É quando, finalmente, os funcionários da obra podem relaxar e conversar sobre a notícia mais relevante que receberam desde que estão no emprego atual: Salvador está oficializada como sede da Copa das Confederações. Serão três jogos na cidade. Um deles do Brasil.

"Em nome de Jesus, eu vou conseguir ver um dos jogos. É tudo o que eu quero", falou Domingos Martins para outros dois colegas. Gilberto Santos, de imediato, indagou: "E quem não quer?". Na rodinha de amigos, Daniel dos Santos finalizou: "Todo nós queremos e merecemos ter a Seleção Brasileira e a Copa das Confederações aqui".

A questão é que ontem foi um dia especial na Arena. O anúncio oficial da Fifa representou a maior de todas as recompensas aos operários pelos dois anos de serviços prestados ao futebol baiano. Só não deu para fazer festa. Mesmo assim, os sorrisos indisfarçáveis, as conversas sobre o evento programado para junho próximo e o entusiasmo reforçado no trabalho foram as marcas do dia.

Para todos os baianos, a Copa das Confederações é a oportunidade de vivenciar em sua terra um evento de relevância internacional, coisa que a Bahia não vê desde a Copa América de 1989.

Para cada um destes trabalhadores, a situação vai muito além. É também a oportunidade de ajudar a escrever a história do esporte brasileiro. Por isso, tentando esconder algumas lágrimas no rosto, Ednilson Cerqueira chegou a discursar.

"Ninguém sabe o quanto este anúncio foi importante para nós. Minha vida foi na Fonte Nova. Vinha ao estádio desde criança. Trabalharia aqui de graça, se preciso. Agora, é um sonho vê-la em um evento de grande porte. Estarei com meus filhos quando eu olhar o primeiro jogo da Copa das Confederações e da Copa do Mundo em Salvador e vou poder dizer a eles: eu contribui para que este momento histórico acontecesse". Domingos emendou: "Tenho uma filha de sete anos e um filho de três. Quero levá-los a um jogo na Fonte Nova e dizer: 'Papai ajudou a fazer a este estádio".

Ingressos - A única tristeza da turma é saber que, após tanto trabalho, eles terão dificuldade de assistir as partidas no estádio. Os ingressos estão acima de sua condição social. "A maioria custará mais de R$ 100. Mesmo o mais barato, de R$ 57, é pesado para eu levar meus filhos. Todo mundo quer ver os jogos. Por isso, eu acho justo e peço em nome de todos os meus colegas que façam uma politica de cotas ou de promoção de ingressos para os funcionários da Arena", declarou Ednilson.

O pedido, no entanto, não deve ser atendido. "O evento é da Fifa, que vai fazer uma politica especial de ingressos que contempla o Bolsa Família e para idosos", disse José Luiz Goes, diretor da obra. Mesmo assim, nada diminui o entusiasmo dos operários. "Estamos realizados por ter cumprido nossa missão. O que podemos dizer é que, a partir de agora, trabalharemos com ainda mais entusiasmo para que tudo corra perfeitamente na Copa das Confederações", finalizou Gilberto.

