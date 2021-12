Antes de chegada dos EUA, ônibus levanta suspeita em Manaus

A preocupação com a segurança da seleção norte-americana de futebol mobilizou uma grande operação em Manaus, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na madrugada desta sexta-feira, 20. Um ônibus estacionado há dias no estacionamento do local levantou suspeitas e fez com que o esquadrão antibombas fosse acionado para remover o veículo.

O ônibus, decorado com adesivos alusivos à Copa do Mundo, não pertencia à Fifa, tinha placa da Venezuela e estava parado no local há sete dias, sem que qualquer pessoa aparecesse durante esse período que pudesse ser o dono visitasse o local.

Com a suspeita de bomba, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos foi mobilizado. A operação para a retirada do ônibus começou por volta das nove da noite e durou cerca de cinco horas, sendo concluída já durante a madrugada. O veículo está no pátio do Detran local para a realização de uma perícia.

As seleções dos EUA e de Portugal têm desembarque programado para esta sexta no aeroporto. As equipes se enfrentam no domingo, 22, às 19h (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

