Ansiedade domina brasileiros e espanhóis antes da final

Não há apenas um motivo para explicar por que o torcedor queria ver na final da Copa das Confederações uma decisão entre Brasil e Espanha, mas é fácil entender, sem medo de errar, que esse jogo deixará feliz todos os amantes do futebol.

No Maracanã, os ingredientes dizem muito mais respeito ao fato de o torcedor ver o confronto de duas escolas do futebol mundial do que propriamente de qualquer rivalidade histórica. Na verdade, a espera desse encontro nada tem a ver com rivalidade, até porque a última vez que Brasil e Espanha se enfrentaram foi em 1999, em amistoso na cidade de Vigo: um 0 a 0 sem graça.

Em Copa do Mundo, jogaram pela última vez em 1986, no México, com vitória brasileira por 1 a 0. Ao todo, foram oito partidas, com quatro vitórias do Brasil e duas da equipe espanhola. O que está em jogo, embora ninguém admita, é que, tanto para Brasil quanto para a Espanha, vencer um o outro dará impulso necessário para se credenciar para a Copa de 2014.

O Brasil, um time em formação, triplicará sua confiança se passar pelos bons de bola e badalados espanhóis, os campeões de mundo. "Estamos doidinhos para jogar contra a Espanha. Seria um bom teste para o Brasil", disse o coordenador Parreira.

"É um jogo para quem gosta de futebol. O mundo todo vai acompanhar essa partida. Brasil e Espanha têm tradição e história, e craques. É bom ter a chance de jogar contra os melhores", comentou Neymar.

Ganhar dos "melhores" não fará do Brasil uma seleção pronta, mas certamente vai deixar muitas certezas nesse trabalho começado por Felipão. Para os espanhóis, ganhar do Brasil, em sua casa, é a confirmação que essa geração de Casillas e Iniesta busca desde que começou a encantar o planeta, em 2008, ganhando a Eurocopa, depois a Copa de 2010, e novamente a Eurocopa de 2012.

"É bom poder jogar contra o Brasil. No meu caso, nunca atuei contra essa seleção. Vamos desfrutar a final da Copa das Confederações e espero que o torcedor também se divirta", disse o goleiro Casillas.

Desde que voltou ao comando do time, Felipão sempre defendeu o respeito que os europeus têm pelo Brasil. Sergio Ramos comentou sobre isso. "É o cenário ideal, esperado por qualquer jogador de futebol, em um campo histórico como o Maracanã, e ainda por cima enfrentando o time da casa. Estou orgulhoso de poder participar desse jogo. Tivemos a sorte de fazer parte da final para ganhar o campeonato do país-sede".

A Espanha sempre teve tradição nas competições internacionais, mas assombra, de fato, o mundo desde 2008. Ganhou de todos os campeões do mundo - como Itália, Alemanha e Uruguai -, mas nunca enfrentou o Brasil. Não essa geração. E faltava isso. Faltava. O técnico Vicente del Bosque sabe da importância do jogo e não somente para definir o campeão da Copa das Confederações.

"Eles são cinco vezes campeões do mundo e nós só uma, porém, domingo, se inicia uma nova era. Começamos os dois do zero. Vamos jogar no Maracanã e isso, para nós, é um sonho. É bom que nossos jogadores sintam um sonho de menino".

Mas foi Iniesta que melhor definiu a importância do jogo contra o Brasil. "Temos grande motivação para este jogo. Se vencermos essa Copa das Confederações, contra o Brasil, vamos fechar um ciclo importante".

adblock ativo