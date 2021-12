Americano que vinha a pé para a Copa é atropelado e morre

Richard Swanson, de 42 anos, planejava caminhar 16 mil quilômetros de Seattle, nos Estados Unidos, até o Brasil com uma bola nos pés morreu. Foi atropelado nesta terça-feira, 15, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, antes de terminar a jornada a tempo de ver a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Swanson foi atingido por uma caminhonete no acostamento de uma estrada nos arredores de Lincoln City, na costa leste de Oregon. O americano preparou a jornada para promover o projeto "One World Futbol", com sede em Berkeley, Califórnia.

A bola de futebol que carregava foi encontrada nas proximidades do acidente.

Veja vídeo (em inglês) com Richard Swanson

