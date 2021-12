Ameaçada, Espanha precisa vencer Chile no Maracanã

Quando criança, Iker Casillas uma vez se esqueceu de jogar na loteria que seu pai havia lhe entregue. Houvesse o bilhete, sua família teria saído da pobreza: os prognósticos estavam certos. Os Casillas por fim ficaram milionários pelas mãos do garoto. Mas, para referendar o ditado, dinheiro não trouxe só felicidade.

Meses atrás, o goleiro afastou o pai da direção de sua empresa. O imbróglio familiar é só mais um dos enfrentados pelo capitão espanhol desde que ergueu a taça da Copa do Mundo, quatro anos atrás. Do mais recente deles, ele tenta se recuperar nesta quarta, 18, em jogo decisivo com o Chile no Maracanã, às 16h.

Goleados na estreia pela Holanda, os atuais campeões mundiais precisam vencer. Se ganharem, Chile e Holanda (contra a Austrália, às 13h) definem o Grupo B. Situação inesperada para quem, como Casillas, chegou ao Brasil com planos de se tornar o primeiro homem a erguer duas vezes a Taça Fifa.

Falhando ao sair do gol, entregando a bola para os holandeses, sendo vazado cinco vezes, ele teve que engolir críticas como a de Maradona: "Gostaria de lembrar meu amigo Mourinho, que disse que Casillas não era goleiro para o Real Madrid". Nesta terça, 17, Mourinho, o técnico que botou Casillas no banco do Real, disse que, se dependesse dele, o goleiro continuaria titular da seleção. Não exatamente porque goste dele: "Uma má partida não é suficiente para mudar".

Mourinho foi-se do Real sem ganhar a Liga dos Campeões. Casillas ficou e venceu o campeonato novamente, no mês passado. O choro sem fim após o jogo denotava não são só a felicidade do triunfo: eram lágrimas de um goleiro que sabia que tinha falhado naquela noite, no gol do Atlético de Madri. Nesta Copa, a estreia fez Casillas perder a chance de se tornar o goleiro com maior invencibilidade da história e reviveu as críticas dos catalães a qualquer um que não jogue no Barcelona. Ele pediu perdão: "A pior exibição da minha vida na seleção".

Fracasso dos trintões

Aos 33 anos, tenta escapar nesta Copa de um roteiro conhecido de vários outros goleiros famosos: o italiano Buffon, o francês Barthez, o brasileiro Taffarel e os argentinos Pumpido e Fillol. Todos foram campeões do mundo com pouco menos de 30 anos.

Todos voltaram trintões à Copa para tentar repetir o título. Todos falharam. Em pelo menos um sentido, seu papel está mais próximo ao de Dino Zoff, último goleiro a capitanear uma campeã antes dele -o italiano ergueu a taça aos 40, em 1982, na Madri de Casillas. É nesse papel de capitão que se tenta preservá-lo. No dia seguinte à estreia, o técnico Vicente Del Bosque sentou-se com Casillas e Xavi, o segundo capitão, para conversar diante das cÔmeras.

O técnico também veio a público passar recados. Um era relatar o que viu após o massacre holandês. "No vestiário, ñCasillas] falava com todos, num silêncio enorme. Culpou-se de algumas coisas, mas colocou as bases da recuperação. Foi um capitão." Os espanhóis têm feito o que podem para motivar o jogador, que galgou degraus como celebridade após se casar com a jornalista Sara Carbonero.

Nesta semana, a federação publicou uma carta de uma torcedora para Casillas. Dizia: "Você tem sido castigado demais: atacado por sua própria gente e relegado de maneira inimaginável, tudo isso em silêncio". Sérgio Ramos conta que o vê "mal como todos os demais, mas motivado e convencido de que é possível ñreverter a situação]".

No banco, não há muita opção para Del Bosque - o reserva imediato era Valdés, contundido. E um dos convocados, De Gea, está machucado. Mas em outras posições é mais provável que o técnico mexa para o jogo com o Chile, "mas não muito", como diz.

adblock ativo