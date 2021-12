Alemão Podolski posta carta agradecendo aos brasileiros

O alemão Lukas Podolski postou em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira, 14, uma carta de agradecimento, em português, aos brasileiros. Conhecido nesta Copa pela infinidade de selfies e declarações elogiando o Brasil, o atacante conquistou a torcida. Veja a carta.

Podolski pediu desculpas aos brasileiros por "qualquer transtorno", referindo-se ao 7 a 1 nas semifinais, e disse ter aprendido muito em sua passagem pelo Brasil. O jogador ainda prometeu, no final da carta: "Um dia eu volto".

"Essas cinco semanas foram fantásticas. Cresci muito como pessoa e atleta. Ter ficado esse período no Brasil fez com que nós aprendêssemos a dar mais valor ao que temos, já estou com saudade do povo de Santa Cruz", escreveu o jogador.

O atacante e a delegação alemã ficaram em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, onde vonviveram com moradores, índios pataxós e aproveitaram a praia.

O alemão só atuou por 54 minutos na Copa, entrando em campo apenas em dois jogos: na goleada sobre Portugal por 4 a 0 e na vitória sobre os Estados Unidos por 1 a 0.

Post publicado no Facebook

adblock ativo