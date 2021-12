Alemão Neuer é eleito o melhor goleiro da Copa

O alemão Manuel Neuer recebeu neste domingo, 13, o prêmio Luvas de Ouro da Fifa por ter sido eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo realizada no Brasil.

A premiação aconteceu após o camisa 1 da Alemanha conquistar o título mundial com a sua seleção, que venceu a Argentina na prorrogação por 1 a 0, nesta tarde, no estádio do Maracanã. Neuer venceu a disputa entre os três finalistas do prêmio de melhor goleiro da Copa após ser um dos pontos fortes do jogo coletivo da Alemanha na competição.

Destaque do Bayern de Munique e considerado um dos melhores goleiros do mundo, o camisa 1 alemão, 28 anos, mostrou sua importância na campanha da seleção alemã tanto nas defesas embaixo das traves quanto nas suas atuações como "líbero", fazendo a cobertura dos zagueiros com os pés.

Com 28 anos e 1,93m, Neuer demonstrou ser um goleiro completo e muito arrojado quando o seu time precisa. Também tem excelente velocidade de reação, aspectos que o fizeram igualar o feito do compatriota Oliver Kahn, eleito o melhor arqueiro da Copa-2002.

Durante o Mundial deste ano, ainda quebrou outra marca pessoal, a de 50 partidas pela Alemanha, obtida contra a França, pelas quartas de final. E, antes da final contra a Argentina, Neuer já tinha um retrospecto quase impecável: são 40 vitórias, oito empates e três derrotas.

<GALERIA ID=19379/>

adblock ativo