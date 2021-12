Alemão Bender se lesiona em treino e está fora da Copa

A Alemanha confirmou nesta sexta-feira, 23, que o meio-campista Lars Bender não poderá defender o país na Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão durante um treino realizado pela seleção do país em San Leonardo, no norte da Itália, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), por meio de um comunicado publicado em seu site oficial.

A entidade revelou que o atleta do Bayer Leverkusen sofreu uma lesão na parte superior do bíceps da coxa direita e foi posteriormente dispensado da concentração da seleção alemã em solo italiano. Ao falar sobre o corte na equipe nacional, Löw exibiu abatimento com o problema ocorrido com Bender às vésperas do Mundial, que começará a ser disputado em 12 de junho, no Brasil.

"Isso é sempre muito decepcionante para todos os envolvidos. Eu me sinto muito triste por Lars, porque eu sei o que ele estava determinado a fazer no Brasil. Ele é um exemplo a ser seguido por todos", ressaltou o comandante.

Assim, a ausência de Bender se tornou o mais novo problema para o técnico Joachim Löw no meio-campo da seleção alemã. O volante Sami Khedira, recém-recuperado de rompimento nos ligamentos do joelho direito após ficar seis meses afastado dos gramados, faz parte da lista de 26 jogadores que estão concentrados com a seleção alemã na Itália, mas sua real condição ainda é uma incógnita.

O meia Bastian Schweinsteiger, um dos principais líderes da seleção alemã, é outro que se recupera de lesão e que no último final de semana não pôde defender o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, em Berlim, na final da Copa da Alemanha. Médicos do seu clube, porém, asseguraram que o atleta reunirá boas condições para defender os alemães no Mundial.

Löw não anunciou a convocação de um substituto para Bender, sendo que o técnico ainda terá de excluir três nomes do grupo atual da seleção alemã para definir os 23 nomes que irão defender o país no Mundial. A Alemanha irá estrear na competição no dia 16 de junho, contra Portugal, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Grupo G. Em seguida, os alemães terão pela frente Gana, no dia 21, no Castelão, em Fortaleza, depois os Estados Unidos, no dia 26, na Arena Pernambuco, em Recife.

