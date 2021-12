Alemanha tem sete jogadores com gripe em véspera de jogo

O vírus que tem deixado os baianos de cama nos últimos dias parece que chegou à concentração da Alemanha em um povoado em Santa Cruz de Cabrália, no litoral da Bahia.

O técnico Joachim Löw disse para o jornal britânico "The Guardian" que sete jogadores apresentam sintomas de gripe. De acordo com ele, a doença pode ser consequência do ar-condicionado, das viagens, das diferenças de temperatura nas diversas cidades-sede.

Apesar de faltar apenas um dia para a equipe enfrentar a França nas quartas de final, em um clássico europeu, Löw disse que a situação "não é tão ruim".

Um dos doentes é o zagueiro Mats Hummels, que passa mal desde o início da semana. Os nomes dos outros atletas não foram revelados.

Do jogo entre a Alemanha e França nesta sexta, 4, às 13 horas, sai o adversário do Brasil, caso a Seleção Brasileira derrote a Colômbia no mesmo dia.

