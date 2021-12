Alemanha pode fazer preparação para a Copa na Bahia

O governador da Bahia Jaques Wagner recebe nesta terça-feira, às 18 horas (horário de Salvador), uma delegação oficial da Federação Alemã de Futebol, que está avaliando a possibilidade de escolher a Bahia como local de preparação para o Copa do Mundo de 2014, que acontece no Brasil.

Ente os integrantes da delegação está o ex-atacante Oliver Bierhoff, que disputou as Copas de 1998 e 2002 pela seleção alemã. Bierhoff marcou 37 gols em seus 70 jogos oficiais pela Alemanha.

Segundo informações, Salvador disputa com Campinas (SP) e Rio de Janeiro o posto de cidade base da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Atualmente, a Seleção Alemã lidera o seu grupo nas eliminatórias, com 10 pontos em quatro jogos.

