Alemanha ou Argentina: quem leva a taça para casa?

A Seleção Brasileira não está mais páreo para a disputa pela taça da Copa do Mundo, que será disputada neste domingo, 13, entre a Alemanha e a Argentina. O holandês Robben, que foi perdeu na semifinal para os argentinos, aposta em uma vitória alemã. Já o atacante Neymar declarou torcida para os companheiros de Barcelona, Messi e Mascherano. Mas e você, o que acha? Quem será o campeão do Mundial no Brasil? Participe da nossa enquete.

