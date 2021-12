Alemanha "jogou muito mal", reconhece Löw após derrota na estreia

O técnico alemão Joachim Löw admitiu que a atual campeã do mundo mereceu perder por 1 a 0 para o México, neste domingo, 17, na partida de estreia do grupo F da Copa do Mundo.

"No primeiro tempo jogamos muito mal", afirmou Löw. "Não fomos capazes de impor nossa forma de jogar habitual. Nossos passes e ataques não foram efetivos", acrescentou.

"Na segunda etapa pressionamos mais, mas o México recuou", avaliou o treinador da Mannschaft.

A última derrota da Alemanha na estreia de uma Copa do Mundo foi em 1982, quando foi superada pela Argélia.

"É decepcionante ter perdido o primeiro jogo. É uma situação que não estamos acostumados. Em muitos torneios anteriores sempre ganhamos o primeiro jogo, mas é preciso aceitá-lo", avaliou Löw.

