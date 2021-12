Alemanha encara Suécia por sobrevivência na Copa do Mundo

Defensora do título, a Alemanha pode estar a 90 minutos de uma grande humilhação: em caso de derrota para a Suécia, neste sábado, 23, a seleção dara adeus à Copa do Mundo ainda na fase de grupos.

"A pressão é enorme", reconheceu Thomas Müller, autor de 10 gols em mundiais e que não brilhou na estreia contra o México. Os alemães perderam por 1 a 0. Na Alemanha, imprensa e lendas do futebol do país criticaram a equipe, destacando as lacunas táticas e técnicas.

"Não podemos nos permitir outro jogo assim. Se repetirmos, vamos para casa", admitiu na quinta-feira o zagueiro Mats Hummels, que pode ficar de fora do jogo por conta de uma lesão na vértebra cervical. O técnico Joachim Löw disse nesta sexta-feira que o defensor é um "provável" desfalque.

O próprio treinador defendeu o trabalho realizado nos últimos anos para sair da complicada situação.

"Sofremos essa derrota contra o México, mas não deveríamos jogar tudo no lixo depois de ter tanto êxito nos últimos três ou quatro anos. Não temos que duvidar do nosso estilo de jogo", afirmou.

A Suécia, que venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 na estreia, vai para o duelo confiante em suas possibilidades. Em caso de vitória, os suecos garantem a vaga antecipada nas oitavas de final, caso os coreanos não vençam o México no outro jogo do grupo F.

Suportar pressão

Na concentração dos alemães em Sochi, a autocrítica do início de semana foi deixando espaço para o pensamento positivo.

"Este time e este técnico demonstraram frequentemente que conseguem suportar a pressão", afirmou Hans-Dieter Hermann, preparador mental que acompanha a Mannschaft desde 2004.

Desde 1982, na Copa do Mundo da Espanha, a Alemanha nunca esteve em situação de ser eliminada no segundo jogo. Mas um dado preocupa os torcedores alemães: Joachim Löw não costuma ter sorte nos segundos jogos de grandes competições.

Em duas Copas do Mundo, três Eurocopas e uma Copa das Confederações, a Alemanha de Löw soma duas derrotas, três empates e apenas uma vitória na segunda rodada.

No século XXI, três defensores do título caíram na fase de grupos no mundial seguinte: a França (2002), a Itália (2010) e a Espanha (2014). Apesar dos números não mostrarem otimismo, a seleção alemã parece concentrada para conseguir a vitória.

Mas a Suécia é consciente de que tem uma chance histórica de vencer a Alemanha e assumir a posição de 'azarão' mais promissor da Copa do Mundo.

"A Alemanha me decepcionou (no jogo do contra o México). Não jogaram bem e concederam muitas oportunidades ao rival. A Suécia tem suas chances, acho que será empate 1-1", avaliou o ex-jogador sueco Martin Dahlin em declarações à agência SID, filial da AFP.

