Alemanha e Suíça escolhem centros de treinamento na Bahia

As delegações da Alemanha e Suíça oficializaram, nesta sexta-feira, 13, a escolha de Centros de Treinamentos de Seleções (CTS) no Extremo Sul da Bahia, para a Copa do Mundo de 2014. As duas seleções optaram por estadias na Costa do Descobrimento, que compreende os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte.

O secretário Estadual da Copa, Ney Campello, anunciou, em Porto Seguro, o recebimento dos ofícios dos alemães e suíços ao Governo da Bahia que oficializou a decisão.

Os alemães optaram por um CTS particular, e ficarão concentrados em Santo André, povoado do município de Santa Cruz Cabrália (a 24 km de Porto Seguro). O secretário informou que o Governo do Estado disponibilizará o Centro de Mídia, que receberá os 250 jornalistas alemães previstos para a cobertura no período do mundial de futebol.

Já a Suíça optou pelo Centro de Treinamento oficial de Porto Seguro. A estrutura conta com o estádio Municipal de Porto Seguro como campo de treinamento e o Hotel La Torre como unidade hospitaleira.

A localização, a disponibilidade de um aeroporto e a rede hoteleira local foram pontos analisados pelas duas delegações para a definição. De acordo com o secretário, as negociações já estavam avançadas e foram finalizadas após o sorteio final da Copa.

Na primeira fase, a Alemanha passará por Salvador, Fortaleza e Recife. Já Suíça jogará em Brasília, Salvador e Manaus.

