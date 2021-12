Alemanha e Portugal disputam a torcida baiana

Antes de a bola rolar hoje, entre Alemanha e Portugal, na Arena Fonte Nova, às 13h, os atletas das duas seleções revelaram um desafio: a conquista do carinho baiano. Alemães e portugueses buscam ter o apoio da torcida no estádio, como ocorreu com a Holanda no jogo anterior.

Para o goleiro Neuer, a Alemanha ganhou terreno em Porto Seguro, mas a tática de conquistar os soteropolitanos, principalmente os torcedores do Bahia, também foi orquestrada. Com a ajuda do baiano Dante, eles começaram bem a guerra pela preferência no estado.

"Queremos o apoio da torcida. Porém, é difícil saber o que virá das arquibancadas. Com a ajuda do nosso amigo baiano Dante, esperamos obter o apoio da torcida na Bahia. Vestimos a camisa de um clube local e tivemos um retorno espetacular", disse o goleiro.

Na última semana, Neuer e Schweinsteiger vestiram a camisa tricolor e passearam por Porto Seguro. Gravaram um vídeo cantando o hino do Bahia e mostraram uma simpatia diferente da fama fria dos germânicos.

"Vi o vídeo, ficou bacana (risos). Nem sabia que o pessoal em Salvador tinha ficado tão feliz. Espero mesmo que isso se reverta em torcida a nosso favor. Eu achava que Portugal era quem teria a maioria do apoio na cidade. Eles têm uma relação histórica com o Brasil, a língua em comum... Agora, estou na expectativa da torcida. Ficarei muito feliz se constatar que conseguimos conquistar os baianos", torceu o técnico da Alemanha, Joachim Löw.

No lado português, Cristiano Ronaldo, atual melhor do mundo, também espera conquistar todos os brasileiros. CR7 também não crava se Portugal terá a maioria nas arquibancadas da Fonte Nova. Porém, tenta ganhar o Brasil no seu discurso.

CR7 diz que está preparado para o clássico contra Alemanha (Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

"É uma realidade difícil de prever, pois não sabemos quantos portugueses e alemães compraram os ingressos. Falando dos brasileiros, o carinho que recebemos desde nossa chegada é espetacular. Antes mesmo da estreia, quero dizer um muito obrigado para o povo brasileiro. Quero agora fazer uma grande exibição para retribuir o carinho do Brasil", disse Cristiano Ronaldo, que alegou não conhecer bem a Bahia.

Se a disputa está acirrada pelo carinho dos baianos, dentro de campo a situação muda. O melhor do mundo sabe que sua seleção lusitana não tem o mesmo status e não esconde de que lado está o favoritismo.

"Quero fazer um grande mundial, mas não tenho que provar nada para ninguém. Nem agora, nem antes, nem depois. Sei que não somos os favoritos e vamos enfrentar uma equipe que é. Temos que entender que será um jogo difícil, mas nada é impossível", alegou Cristiano.



O craque do Real Madrid sabe o peso de ser o melhor do mundo, mas não quer a responsabilidade de levar a seleção nas costas. Para ele, a campanha vai depender do coletivo, não do individual.

"Um jogador não faz uma equipe. Posso fazer a diferença, sim. Queria estar 110%, mas posso garantir que estou 100%. É o suficiente para fazer um grande mundial. Não estaria aqui se não tivesse bem fisicamente", avisou o melhor do mundo.

Moysés Suzart Alemanha e Portugal disputam a torcida baiana

* Colaborou Ricardo Palmeira

