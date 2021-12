Alemanha deve ser favorita na Rússia; Europa chega forte

Campeã no Brasil, a Alemanha desponta desde já como a grande favorita para dominar a Copa na Rússia. O motivo: a baixa média de idade e a renovação quase constante da seleção.

Da equipe atual, Klose, de 36 anos, tem adeus garantido. Lahm, de 30, e Schweinsteiger, de 29, correm o risco de ficar de fora. A saída deles, no entanto, não preocupa. Destaques como Müller (24), Kroos (24), Hummels (25), Götze (22) e Neuer (28) têm idade para chegar em 2018 no auge.

O país também têm peças de reposição, como o atacante Reus (25), os volantes Bender (25) e Gundogan (23) - todos do Borussia Dortmund - e o meia Rode (23), do Bayern, não foram para a Copa, mas estão entre os melhores do país.

Quem também promete para 2018 é a França. Atual campeã mundial Sub-20, a equipe deve perder o craque Ribery (32), mas tem um ótimo trabalho de base. Benzema (26) e Lloris (27) devem continuar, e a equipe conta com jovens em ascenção como Pogba (21), melhor jogador jovem da Copa-2014 e Varane (21).

Como o Brasil, a Espanha termina a Copa precisando de renovação. Diferente da Canarinho, a Fúria não deve ter problemas para isso. Se a geração de Casillas (33), Xavi (34), Alonso (32) e Iniesta (30) chegou ao fim, o país tem um dos melhores trabalhos de base do mundo, e é o atual bicampeão da Eurocopa Sub-21. De Gea (23) e Koke (22), que vieram para o Brasil, devem liderar a próxima leva.

Thiago Alcântara (23), que não disputou a Copa por lesão, é candidato a craque. Isco (22), do Real Madrid, e Deulofeu (20), do Barcelona, devem manter o toque de classe e Jesé Rodríguez (21), do Real, é candidato a se tornar o primeiro jogador espanhol a se tornar melhor do mundo nos próximos anos.

