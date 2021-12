Alemanha cancela passeio e pega no batente

Começou o dia e, pouco após o café da manhã, a seleção da Alemanha já partiu para o campo de treinamento. Era hora de trabalhar pesado. Lá, entre atividades físicas e táticas, os jogadores permaneceram no batente das 11h até, aproximadamente, as 13h.

Tudo seria normal para uma seleção que está no meio de uma Copa do Mundo, não fosse por um detalhe: na programação original, embora ainda não tivesse sido divulgada de maneira oficial até a noite de sábado, domingo era para ser um dia de folga dos alemães.

As federações de futebol dos países só têm a obrigação de divulgar a programação das seleções, conforme exigido pela Fifa, na véspera das atividades. Algumas delas, entre as quais a alemã, têm esperado até o último momento para fornecer a programação. Isso para se prevenir da possibilidade de mudanças de planos.

A informação de que a Alemanha treinaria no domingo, a partir das 11h, só foi fornecida no sábado, por volta das 20h. No entanto, conforme A TARDE confirmou com algumas fontes ligadas à federação alemã, além de jornalistas do país, o único compromisso dos jogadores e da comissão técnica era, a princípio, um passeio de escuna pelos mares do sul baiano, que começaria às 10h. Passeio semelhante àqueles em que os atletas receberam palestras motivacionais, há 12 dias, pouco antes da estreia na Copa.

Os planos mudaram no sábado à noite. O motivo: o empate em 2 a 2 com Gana. A verdade é que as dificuldades em que os alemães se viram na partida, além do resultado, assustaram. Daí a decisão pelo treino e manutenção do foco.

A programação original até que fazia mais sentido a um time que desembarcou em Porto Seguro às 23h de sábado e só conseguiu se recolher no Campo Bahia, sua hospedagem no distrito de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, já no começo da madrugada de domingo. A ideia da seleção era repousar da viagem de Fortaleza. Isso, claro, se, de acordo com a lógica do futebol, eles tivessem vencido Gana e carimbado a vaga nas oitavas de final.

No entanto, os jogadores tiverem que treinar. Pouco antes, o técnico Joachim Löw reuniu a turma e discursou por 10 minutos. No final das palavras, ouviu aplausos e gritos eufóricos.

Já na primeira parte do treino, que durou cerca de meia hora, os trabalhos foram físicos, divididos entre bicicleta ergométrica e atividades no campo. A partir dali, Löw já começou a preparar a equipe que enfrenta os EUA na quinta. Nessa parte, porém, o técnico quis esconder os planos e pediu para imprensa e demais presentes se retirarem. O treino, como por vezes tem ocorrido, virou secreto.

À tarde, enfim, seria hora do lazer. Algo igual havia ocorrido na terça passada, dia seguinte à goleada por 4 a 0 sobre Portugal. Na ocasião, os jogadores, de folga, aproveitaram o dia para passear pelas praias de Santo André. No domingo, porém, foi tudo diferente. Eles simplesmente se recolheram em seus aposentos para a frustração das dezenas de nativos e turistas que, sabedores do que havia se passado na vez anterior, esperaram na praia por uma chance de tirar as fotos com os astros.

A espera até o anoitecer foi em vão. Nenhum jogador apareceu. Pelo visto, o fantasma da zebra, trazido à tona pelos ganeses, anda fazendo estrago aos alemães.

