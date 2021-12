Alemanha agradece e se despede do Brasil; veja vídeo

A Federação Alemã de Futebol não se intimidou com a retirada do ar do primeiro clipe com seus jogadores, feito ao som de uma música de Caetano Veloso, sem autorização.

Agora, para se despedir do Brasil, em seu último jogo pela final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo, 13, os alemães publicaram um vídeo em agradecimento ao Brasil.

O esforço não foi só em falar frases em português, como é mostrado no vídeo de quase um minuto e meio, mas também de fazer da estadia em Santa Cruz Crabália, na Bahia, a melhor possível.

Imagens do bom relacionamento dos jogadores com os baianos e entre eles mesmos são mostradas, em clima de despedida e "muita alegria" - frase pronunciada pelo capitão Philipp Lahm. O técnico e Joachim Löw e Jérôme Boateng também arriscaram.

Assista ao vídeo:

Alemanha publica vídeo de agradecimento ao Brasil

