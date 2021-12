Alemães pedem desculpa e dizem que Brasil não merecia 7 x 1

Educados, os jogadores alemães demonstraram compaixão com o Brasil que perdeu de goleada para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. "Pena é forte. Mas eu gostaria de me desculpar com o Brasil. Não esperávamos um placar desses. Tentamos ser respeitosos jogando futebol e fazendo gols. Pra nós essa Copa é um sonho. Nós estamos gostando muito do povo brasileiro e eu queria dizer que a seleção brasileira fez grande papel no torneio", disse o meio-campista Bastian Schweinsteiger.

"Foi um enorme prazer jogar contra o Brasil. Fizemos o que tínhamos o que fazer, o nosso trabalho. Mas fico um pouco triste com o que aconteceu com o Brasil", completou.

O autor do primeiro gol da Alemanha, Thomas Müller, disse que o Brasil não merecia a goleada. "Os jogadores do Brasil são todos superjogadores, com excelentes qualidades, eles não mereciam isso no próprio país, no próprio estádio e com toda sua torcida, perder por 7 a 1 realmente dói muito no coração. Penso nos meus amigos do Bayern, como o Luiz Gustavo, e eles não mereceram perder por 7 a 1. Eles jogaram uma boa Copa, muito embora essas palavras agora não os consolem".

