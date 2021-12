Alemães curtem sol e retribuem carinho de fãs na despedida

A simpatia alemã, tão elogiada pelos brasileiros durante a estada deles por aqui, não poderia faltar justamente no dia seguinte à conquista do quarto título mundial do país.

Depois de passarem em claro a noite de domingo, 13, e a madrugada de segunda-feira, 14, festejando no Hotel Sheraton, onde estão hospedados no Rio de Janeiro, os jogadores levantaram cedo para curtir o sol da linda praia de São Conrado.

Enquanto a comemoração à noite foi cheia de champanhe e badalação, contando até com a presença da premier alemã Angela Merkel, da cantora caribenha Rihanna e do ator escocês Gerard Butler, o dia de segunda-feira acabou marcado pela interação com o povo.

As dezenas que escolheram ficar na porta do hotel se deram mal. "Só vimos Podolski aparecer rapidinho vestido com a camisa do Flamengo, mas ele logo foi embora", disse Natália Rosenberg, 18, que, assim como grande parte das pessoas que tentavam encontrar os ídolos, prefere a Alemanha ao Brasil.

"Sou apaixonada pelo país. A cultura, a música, o futebol... Tudo. Adorei o 7 a 1", provocou ela, que ganhou de consolo o privilégio de ter visto de pertinho o ônibus com os atletas sair para o aeroporto, onde, por volta das 16h, a delegação rumaria para Berlim.

Mais sorte tiveram os que desceram à praia. Da sacada do hotel, que fica em frente ao mar, os mais simpáticos campeões passaram a manhã e o início da tarde curtindo com familiares e torcedores, estes separados pelo esquema de segurança.

Müller, Schweinsteiger e o filho de Klose brincavam com uma bola de basquete. Podolski acenava a todo momento, mostrando a camisa do Fla e dizendo "Obrigado, Brasil!". Hummels tomava sol, besuntado de óleo bronzeador, ao lado da esposa, Catherine Fischer. O técnico Joachim Low distribuía sorrisos.

Cachecol e Lepo Lepo

Enquanto isso, torcedores gritavam desesperados, em busca de lembranças do título. Vários tiveram êxito, graças à iniciativa de membros da delegação alemã, e saltitaram eufóricos na areia. Foi o caso de Andréa Regi, que passou do choro de tristeza para o de felicidade a partir do momento em que conseguiu um cachecol de presente.

Hummels e a esposa tomam banho de sol à beira da piscina (Foto: Daniel Dórea | Ag. A TARDE)

Influenciada pela filha, Ane Hellovick, ela, enrolada em uma bandeira da Alemanha, disse ser encantada pelo país: "Tudo começou com uma banda de rock de lá, chamada Tokio Hotel. Depois disso, passamos a procurar tudo sobre os alemães. São incríveis. Este é um dos dias mais felizes da minha vida!".

Aqueles que não ganharam camisas ou outros brindes arrumaram alternativas para não deixar o momento passar em branco. A todo momento peças de roupa eram jogadas para dentro do hotel. Jogadores como o goleiro reserva Weindenfeller, além dos astros Müller e Schweinsteiger, quase sempre as devolviam com autógrafos. "Tenho de Löw, Gotze, Schweinsteiger, Podolski, Müller, Weindefeller, Hummels... Muita gente. Mas eu mereço. Tenho vindo ao hotel desde sábado (quando os alemães chegaram)", afirmou, orgulhosa, a garota Ana Beatriz, 18.

Privilegiado mesmo, entretanto, é o dançarino carioca Tibúrcio, que não parava de exibir as luvas que o goleiro Manuel Neuer, tido por muitos como o melhor do mundo, usou na decisão. Ele, conhecido por ter ensinado aos alemães a coreografia do Lepo Lepo, tem sido convidado para acompanhá-los durante as viagens: "Eles são muito simpáticos e alegres. Essa é a imagem que vai ficar".

