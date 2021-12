Álbum da Copa é lançado oficialmente e terá duas versões

Uma semana depois do vazamento em um site especializado em cromos adesivos, o álbum da Copa do Mundo 2014 foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, 31, num evento realizado no Museu do Futebol, em São Paulo. O atacante Neymar foi anunciado como garoto-propaganda da edição, que terá duas versões este ano: padrão, com preços mais populares e deluxe, mais caro que o convencional.

De acordo com a Panini, editora responsável pela publicação no Brasil - a mesma responsável pela comercialização das revistas Marvel, DC e Mangás em terras canarinhas - a versão padrão do álbum custará R$ 5,90, enquanto o deluxe (com capa dura) será vendida por R$ 24,90.

Os exemplares estarão nas bancas a partir da próxima sexta-feira, 4 de abril. Os torcedores poderão adquirir o pacote com cinco cromos da versão normal, com cromos colantes por R$ 1. A versão terá ao todo 640 cromos adesivos dos 32 países participantes, além de estádios, mascotes e informações sobre a campanha nas eliminatórias. Quarenta figurinhas são especiais e metalizadas.

A editora decidiu incluir também cards, que serão vendidos de forma separada, como uma opção voltada a colecionadores. Os cards são gravuras mais grossas, e o álbum permite inserir a imagem sem colar.

O pacote com seis cards custarão R$ 4,90. Ao todo serão 416 cards. A editora tem a meta de atingir 8 milhões de colecionadores com o álbum deste ano. Segundo a empresa, seis milhões serão distribuídos em escolas e eventos, que serão realizadas na primeira quinzena de abril.

adblock ativo