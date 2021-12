Ainda restam ingressos para Itália x Uruguai em Salvador

Após a vitória da Espanha sobre a Itália na tarde desta quinta-feira, 27, no Castelão, em Fortaleza, a partida do terceiro lugar, que será sediada em Salvador no próximo domingo, 30, já está definida: duelo entre Itália e Uruguai.

Em contato por email, a assessoria de imprensa da Fifa informou que, até a noite desta quinta, 41.638 entradas já haviam sido vendidas para a partida de domingo. A entidade máxima do futebol internacional confirmou que ainda estão à venda 8,202 bilhetes para a disputa do terceiro lugar, com exceção da categoria 4 - setor que tinha os ingressos mais baratos (R$ 57).

As compras podem ser feitas de duas formas. A primeira, no endereço eletrônico www.FIFA.com/ingressos. A segunda, diretamente nos Centros de Ingressos.

No caso específico de Salvador, a comercialização está sendo feita no Shopping Iguatemi, no Estacionamento I. No local, aceita-se cartão de crédito e dinheiro.

Já na venda on line, o torcedor conta apenas com uma opção, a de cartão de crédito - exclui-se as possibilidades de utilizar boleto, transferência, etc).

Na última quarta-feira, 26, a Seleção Brasileira já havia garantido a sua vaga na final com um triunfo de 2 a 1 sobre o time Celeste. O duelo entre Uruguai e Itália será o terceiro jogo da Arena Fonte Nova na Copa das Confederações.

Curiosamente, tanto o time Celeste quanto a Azurra já estiveram em Salvador: o Uruguai venceu a Nigéria por 2 a 1 na quinta-feira, 20, e a Itália perdeu para o Brasil por 4 a 2, no sábado, 22.

adblock ativo