Ainda há ingressos para a Copa, com exceção de alguns jogos

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou que ainda existem mais de 120 mil bilhetes à venda para a Copa das Confederações nos centros de venda. Não há mais ingressos, no entanto, para o jogo de abertura, neste sábado, 15, entre o Brasil e o Japão, em Brasília; para a partida de domingo, 16, entre a Itália e o México, no Maracanã, no Rio; o jogo Espanha e Uruguai, no Recife, também neste domingo; e a partida entre o Brasil e Itália, em Salvador, no dia 22.

A Fifa informou ainda que quase 194 mil dos ingressos vendidos ainda não foram retirados nos centros de distribuição. A federação ampliou os horários de retirada de ingressos por agendamento e, mesmo sem horário marcado, é possível buscar as entradas das 10h às 18h (neste fim de semana, das 7h às 22h) em qualquer um dos centros de Distribuição de Ingressos, com exceção do Hotel Windsor Guanabara, no centro do Rio.

Três horas antes dos jogos haverá opções de entretenimento e alimentação em todas as arenas. A exceção é Brasília, onde os portões do Estádio Nacional Mané Garrincha abrem às 12h. A cerimônia de abertura da Copa das Confederações terá início às 14h25.

