Aguero é liberado e Sabella pode mudar time argentino

Sergio Aguero estará no banco de reservas nas quartas de final, contra a Bélgica. Segundo o porta-voz da seleção, Andres Ventura, o atacante recebeu alta do departamento médico e pode até ser utilizado pelo técnico Alejandro Sabella.

Aguero sofreu lesão muscular na coxa esquerda no último dia 25, na vitória da Argentina sobre a Nigéria, na fase de grupos. Ainda no primeiro tempo, ele foi substituído por Ezequiel Lavezzi.

Para acelerar a recuperação, foi usado tratamento na câmara hiperbárica e injeção de plasma rico em plaquetas está sendo utilizado. São dois recursos que aceleram a cicatrização.

Nesta quinta-feira, 3, o atacante treinou com bola com os sparrings da equipe. São os garotos Sub-20 trazidos com a delegação principal para ajudar nos treinamentos.

A informação da AFA (Associação de Futebol Argentino) surpreende porque o corte de Aguero chegou a ser cogitado. Na partida das oitavas de final, contra a Suíça, Lavezzi foi escalado, o que deve se repetir no confronto deste sábado, 5, diante dos belgas, em Brasília.

Apesar de Aguero não poder ser titular, Sabella analisa a possibilidade de algumas mudanças. Dois jogadores correm risco de ir para a reserva: o zagueiro Federico Fernández e o volante Fernando Gago não estão agradando. Eles podem ser substituídos, respectivamente, por Martin Demichelis e Lucas Biglia.

Arbitragem

A Fifa designou o italiano Nicola Rizzoli para apitar o confronto entre Argentina e Bélgica. Ele apitou o jogo diante dos nigerianos, quando Aguero se lesionou.

adblock ativo