Agente de Neymar critica Felipão: "velho babaca, asqueroso'

Através de sua conta no Twitter, Wagner Ribeiro, empresário de Neymar, disparou duras críticas ao técnico Luiz Felipe Scolari, após o vexame da Seleção Brasileira por 7 a 1 contra a Alemanha, no Mineirão, na tarde de terça-feira, 8. Com ironia, ele citou "seis quesitos para ser técnico da Seleção Brasileira". Entre os quesitos, o mais ofensivo é o último, em que descreve Felipão de "velho babaca, arrogante, asqueroso, prepotente e ridículo" A lista já foi replicada mais de mil vezes pelos internautas da rede social.

6 quesitos para ser técnico da Seleção Brasileira . pic.twitter.com/LRdJSgdIbC Wagner Ribeiro (@wagneribeiro) 9 julho 2014

Ribeiro é um dos mais bem sucedidos agentes do futebol brasileiro. Além de Neymar, o empresário também cuida de Lucas, do Paris Saint-Germain, e já trabalhou com Robinho e Kaká.

Ao UOL Esporte, ele explicou as razões da revolta com o futebol apresentado pela seleção brasileira. "Ele convocou mal. E não deu, porque não soube dar padrão tático ao time. Substituições? Não soube", disse Ribeiro.

No entanto, o empresário minimizou a qualidade dos jogadores e focou na falta de tática que a Seleção Brasileira vinha possuindo durante o Mundial. "O que mais faltou é padrão tático mesmo. Compare com outras seleções: Argélia, Costa Rica, Chile - são times que não tem estrelas, mas tinham um padrão tático muito bem definido" avaliou.

