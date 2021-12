Aeroportos brasileiros terão restrição durante Copa do Mundo

O espaço aéreo das 12 cidades-sede da Copa do Mundo no Brasil sofrerá restrições durante o período da competição, que acontece de 12 de junho a 13 de julho. Por conta disto, alguns aeroportos vão permanecer fechados por até sete horas nos dias de jogos.

As interrupções no tráfego aérea fazem parte do esquema de segurança do torneio, principalmente por conta da presença de chefes de Estado e autoridades de diferentes países.

O Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, não será afetado completamente pela medida, visto que a restrição será voltada apenas para voos de ultraleve, balões dirigíveis, asas-deltas e aviões de pulverização agrícola.

Isso é explicado a partir de uma classificação do Comando da Aeronáutica, que determinou três níveis de restrição ao tráfego aéreo: branca (Reservada), amarela (Restrita) e vermelha (Proibida).

Além da capital baiana, São Paulo e Curitiba estão fora das zonas vermelha e amarela. As cidades de Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Fortaleza e Cuiabá estão localizadas na zona vermelha, onde os aeroportos deverão estar fechados para qualquer tipo de pouso e decolagem nos horários previstos. Já nas cidades que estão na zona amarela - Brasília, Guarulhos, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro (Galeão) -, os voos vão ocorrer, mas haverá um esquema especial de segurança e revista nos pasageiros e nas bagagens.

As aeronaves que não respeitarem os horários e as áreas restritivas serão abordadas por aviões da Força Aérea e obrigadas a deixar o espaço aéreo. Se mesmo assim não for respeitada, os caças têm permissão para abater as aeronaves.

Confira na galeria a seguir os períodos de restrição nos aeroportos:

<GALERIA ID=19081/>

adblock ativo