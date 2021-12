Aeroporto de Salvador passa no teste da Anac

A última vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) antes da Copa das Confederações no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 7, foi positiva.

O diretor de regulação econômica da Anac, Ricardo Bezerra, disse que o terminal da cidade não apresenta problemas que possam comprometer a circulação e o transporte de passageiros.

Salvador receberá três jogos da competição, nos dias 20, 22 e 30 de junho. "Encontramos pequenos problemas pontuais, como elevador sem funcionar. Mas a Infraero explicou o motivo", disse Bezerra.

O elevador está em fase de teste e havia sido trocado recentemente. Outro problema apontado foi o de uma escada sem funcionar. Obras no aeroporto também causam transtornos, mas a vistoria não considerou esses problemas graves.

Não é nada que irá atrapalhar no período da Copa das Confederações". explicou o diretor. Para ele, o terminal possui condições de atender satisfatoriamente os usuários no período.

A vistoria teve como objetivo confirmar se está tudo em funcionamento no terminal e operando de acordo com as normas para receber a demanda. O diretor da Anac acredita que o volume de passageiros não deve inviabilizar bons serviços durante o período da competição.

adblock ativo