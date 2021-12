Advogado de Suárez entrega defesa e Fifa decide nesta quinta

O advogado de Luis Suárez foi ao Rio de Janeiro para defender o uruguaio no processo disciplinar aberto pela Fifa para investigar a acusação de mordida que o atacante teria dado no zagueiro italiano Chiellini. Alejandro Balbi entrou um documento com 17 páginas para a entidade de futebol, alegando a inocência de Suárez.

Ele nega que o jogador tenha mordido o zagueiro e alega que seu dente bateu no italiano. Outro advogado, Jorge Barrera, argumenta que o italiano já tinha uma lesão no mesmo local.

Apesar dos argumentos, Balbi está pessimista diante do resultado do julgamento da Fifa, que deve ser divulgado nesta quinta-feira, 26. Ele acha que o passado do uruguai, que já se envolveu em outros dois casos similares, deve pesar na decisão do organizador do Mundial.

A depender do julgamento, Suárez pode ser proibido de participar das oitavas de final contra a Colômbia no sábado, 28, ou mesmo das próximas fases da Copa do Mundo.

O caso será avaliado por 19 membros do comitê de disciplina da Fifa, que é presidido pelo suíço Claudio Sulser. Suárez é julgado com base nos artigos 48 e 57 do código disciplinar da entidade.

adblock ativo