Adidas escala Dani Alves no lugar de Suárez em cartaz no Rio

Considerada uma das maiores empresas de artigos esportivos do mundo, a Adidas promoveu nesta sexta-feira, 27, a troca da foto do atacante uruguaio Luis Suárez, excluído da Copa pela Fifa por morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini na última terça-feira, 24.

A imagem do atleta estampava uma "cuca fresca", espécie de máquina que solta vapor para que os turistas possam se refrescar. O equipamento está instalado ao lado do posto 4 na praia de Copacabana e, devido ao episódio, tornou-se atração na quinta. Para o lugar dele, a companhia "escalou" o lateral-direito da seleção brasileira Daniel Alves.

À reportagem, a Adidas informou que "apóia a decisão da Fifa e não usará mais a imagem do jogador durante a Copa do Mundo. A multinacional não confirmou, contudo, que tenha rescindido contrato com o uruguaio. A empresa ainda comunicou que não terá esta informação antes do fim do Mundial.

A alteração da imagem teve reflexos imediatos. Sem a foto do atacante uruguaio, boa parte dos turistas que passavam em frente ao cuca fresca nesta sexta já deixou de fazer fotos como as que correram o mundo, forjando uma mordida do atleta.

Descuidado, o colombiano Bem Hur Cardona, 46, fez um selfie sendo mordido por Alves. Quando informado de que não se tratava do uruguaio Suárez, se espantou. "Pior que parece Suárez", disse. Ele está pela primeira vez no país e se diz fascinado com o Brasil. "Se pudesse, viria mais vezes", declarou.

