Adidas anuncia manutenção do patrocínio de Suárez

A empresa alemã Adidas anunciou neste domingo que continuará patrocinando o atacante uruguaio Luis Suárez, apesar dos quatro meses de suspensão em atividades relacionadas ao futebol impostos pela Fifa após a mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida da Copa do Mundo.

"Vamos continuar patrocinando Luis Suárez", afirmou o CEO da Adidas, Herbert Hainer, à agência alemã SID, filial da AFP.

"Mas vamos conversar com ele e com seu empresário sobre o que esperamos dele dentro e fora de campo", completou Hainer, que considera Luisito "um dos melhores atacantes do mundo".

Depois do escândalo da mordida em Chiellini, a Adidas chegou a anunciar que encerraria sua relação comercial com Suárez, um dos jogadores com maior visibilidade nas campanhas publicitárias da marca pelo mundo.

Apesar de ter considerado o comportamento do atacante inaceitável, Haider tentou defender Suárez, sob a justificativa de que a mordida seria resultado da "pressão sofrida pelos jogadores durante a Copa do Mundo".

"Além do mais, (Suárez) pediu desculpas", lembrou o executivo.

