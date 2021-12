ACM Neto confirma que não haverá feriado durante a Copa

O prefeito ACM Neto confirmou nesta segunda-feira, 16, que não deve decretar feriado municipal nos seis dias de jogos do mundial de futebol em Salvador. "Não é razoável parar a cidade por um mês por conta da Copa do Mundo", justificou o prefeito, durante entrevista à rádio Metrópole. A intenção de não decretar feriado já tinha sido antecipada pelo Portal A TARDE.

ACM Neto justifica a mudança de estratégias entre a Copa das Confederações deste ano, que teve três feriados, e a Copa de 2014, citando problemas no trânsito. "A cidade não tinha um calendário organizado e tinha problemas no trânsito, como o buraco na BR-324. Se não tivesse feito (decretado feriado) na Copa das Confederações, a cidade teria parado", argumenta.

O prefeito também lembra que durante a Copa do Mundo já há três feriados estaduais e nacionais (Corpus Christi, São João e 2 de Julho), além de um expediente reduzido nos dias de jogos do Brasil. Se fosse decretado feriado municipal nos dias de partidas em Salvador, teríamos apenas um dia de expediente normal entre 12 e 25 de junho, contando apenas o primeiro turno da competição.

Mudanças

O prefeito defende que prepara Salvador para o mundial. "Mudamos o calendário das escolas. O ano letivo vai começar mais cedo com férias curtas em janeiro e mais longas no meio do ano para compensar. Com isso, teremos férias escolares na rede pública e privada durante os jogos. Isso representa uma diminuição de 25% nos números de carros na rua. É um alívio importante", afirma.

O prefeito diz que também está estudando um conjunto de intervenções no trânsito para melhorar a fluidez na região da Arena Fonte Nova. Além disso, ACM Neto pretende definir um turno diferenciado para os servidores públicos nos dias de jogos em Salvador.

"Vamos fazer uma espécie de turnão. Por exemplo, se tiver jogo às 15 horas, os servidores vão trabalhar das 8 às 12 horas. Isso evita que a gente tenha problema de saída coletiva (no horário dos jogos)", disse.

