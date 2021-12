Acarajé poderá ser consumido dentro da Arena Fonte Nova

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo 2014 (Secopa-BA) e a Associação das Baianas de Acarajé e Mingau apresentaram na manhã desta sexta-feira, 7, no Hotel Portobello, em Ondina, o projeto de comercialização do acarajé na Fonte Nova para a Copa das Confederações.

As baianas ficarão em um local anterior a passagem do torcedor pelas catracas do estádio, mas será permitida a entrada com acarajé (bebidas que acompanhem serão permitidas apenas em copos plásticos).

Só terão acesso a este espaço aqueles torcedores com ingressos em mãos. Segundo estimativas, aproximadamente 70% dos torcedores que vão os jogos passam por este local.

"Elas ficarão em quiosques no chamado 'comercial display', uma área acima do edifício-garagem que também terá estandes e venda de souvenires. Só chegará ali quem tiver ingresso. É o primeiro ponto de contato do torcedor", afirmou o secretário estadual para assuntos da Copa, Ney Campello.

Serão ao todo seis baianas, que serão divididas em duas estruturas, totalizando um espaço de 75 metros quadrados. Em um primeiro quiosque de 50 metros, ficarão quatro baianas. Em outro, de 25 metros, ficarão outras duas baianas.

O espaço será separado com vidro e funcionará com fogão elétrico para evitar acidentes com os torcedores. O custo do investimento para a construção das estruturas é de R$ 20 mil e será custeado pelos próprios patrocinadores do evento.

O quitute baiano será vendido pelo preço de R$ 8 (com camarão) e R$ 6 (sem camarão).

Ambulantes - Outra novidade apresentada foi a sinalização para a liberação do comércio de ambulantes nos arredores do estádio nos dias de jogos.

Segundo o secretário do Escritório Municipal para Copa (Ecopa), Isaac Edington, a prefeitura de Salvador deve apresentar nos próximos as determinações para o comércio dos ambulantes, permitida após negociação com a Ffia.

Ainda segundo Edington, existe a possibilidade que mais baianas possam vender acarajé em locais no entorno da Arena Fonte Nova.

