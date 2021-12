Abertura da Copa contará com mais de 600 bailarinos

A Fifa revelou nesta terça-feira, 13, quando faltam 30 dias para o início da Copa do Mundo, detalhes da cerimônia de abertura, marcada para acontecer no dia 12 de junho, às 15h15, menos de duas horas antes, portanto, da partida entre as seleções do Brasil e da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. De acordo com os organizadores, o show contará com a presença de mais de 600 bailarinos.

"A cerimônia de abertura é uma homenagem ao Brasil e aos seus tesouros: a natureza, as pessoas e o futebol. É espetacular a emoção aqui, todos estão motivados. Às vezes têm o cansaço, o calor, as repetições, mas todos mantêm o sorriso no rosto. É impressionante", afirmou a diretora artística do show, a belga Daphné Cornez.

O elemento central do evento será uma bola de LED, que possui mais de 90 mil clusters com 7 mil nits de luminosidade e que se movimenta no espetáculo. Os organizadores explicaram que a cerimônia de abertura terá duração de 25 minutos. E os criadores do show tiveram preocupação especial com o campo. Assim, todos os elementos da cenografia foram testados com o acompanhamento de um especialista em gramados, para evitar que o campo fosse danificado.

"Como a cerimônia é durante o dia, não podemos usar muita iluminação ou fogos de artifício. No gramado, nada de elementos pontiagudos ou muito pesados. Por isso, o nosso show vai ser muito focado na expressão dos bailarinos, cenografia, nas coreografias, fantasias e na trilha sonora, que ficou muito bonita e levou dois meses e meio para ser composta", afirmou a diretora executiva de planejamento e suporte a operações, Joana Havelange.

O elenco que se apresentará no Itaquerão também conta com ginastas acrobatas e de trampolim, capoeiristas e pernas-de-pau. E o espetáculo será finalizado com a apresentação da música oficial da Copa do Mundo, "We Are One", pelo rapper Pitbull, as cantoras Jennifer Lopez e Claudia Leitte e o grupo Olodum.

Depois, às 17 horas, no Itaquerão, a bola vai rolar para o jogo entre Brasil e Croácia, abrindo o Mundial, que será encerrado no dia 13 de julho, com a disputa da decisão da Copa no Maracanã.

