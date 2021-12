A TARDE transmite convocação final de Felipão para a Copa

A Copa do Mundo de 2014 vai começar oficialmente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 7 quando o técnico Luiz Felipe Scolari vai anunciar a lista com os 23 jogadores que vão disputar o Mundial no País. O evento está programado para as 11h30 (horário da Bahia), no Vivo Rio (Aterro do Flamengo), no Rio de Janeiro.

O Portal A TARDE fará o tempo real da convocação final do comandante brasileiro, destacando os principais momentos da coletiva, além de contar com os comentários do jornalista do grupo Ricardo Palmeira.

Na editoria de esportes de A TARDE desde 2010, Palmeira, que também pretende avaliar as escolhas do treinador da Seleção, não acredita em surpresa na lista. "Felipão sempre foi previsível, pois é uma praxe dos treinadores da escola gaúcha. Dunga também é assim. Ele preza muito o vínculo que forma com o jogador e o comprometimento com o grupo. Não haverá surpresas", analisou.

Confirmações e surpresas

Apesar de a maior parte da relação ser praticamente conhecida de todos, ainda existem dúvidas sobre alguns dos nomes. Até o momento, nove jogadores já estão confirmados: Julio César, do Toronto FC; Thiago Silva, do Paris Saint-Germain; David Luiz, Ramires, Oscar e Willian, do Chelsea; Paulinho, do Tottenham; Neymar, do Barcelona, e Fred, do Fluminense.

Não confirmados, alguns nomes são certos na lista, como o goleiro Jéfferson, do Botafogo, que será o reserva imediato de Julio Cesar, além dos laterais Daniel Alves (Barcelona) e Marcelo (Real Madrid), do zagueiro Dante (Bayern de Monique), do volante Luiz Gustavo (Wolfsburg), os meias Hulk (Zeniti) e Bernard (Shakhtar Donetsk) e o atacante Jô (Atlético-MG).

No entanto, Felipão disse que algum nome que não foi convocado ou lembrado poucas vezes pode ser a surpresa da lista. Com isso, surgem algumas especulações: os meias Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, e Kaká, do Milan, assim como seu companheiro de clube, o atacante Robinho. O zagueiro Miranda é outra novidade que pode aparecer. No gol, Victor, do Atlético-MG é o mais cotado para a terceira vaga, mas Diego Cavalieri,do Fluminense, corre por fora.

Os convocados se apresentam no dia 26 de maio na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a Seleção vai se preparar para o Mundial.

