A TARDE publica guia da Copa em sua edição de domingo

Os leitores de A TARDE vão ganhar um guia especial e exclusivo da Copa do Mundo 2014. Totalmente colorido e em formato de revista, a publicação será encartada gratuitamente na edição do próximo domingo, 8, como um presente para os assinantes e os leitores que adquirirem o exemplar de A TARDE.

A revista tem 36 páginas, incluindo a tabela completa de jogos do Mundial e um pôster com caricaturas dos craques da Seleção Brasileira, todas feitas pelo cartunista Cau Gomez.

Entre as 32 seleções, destaque para o Brasil, com detalhes e curiosidades de todos os atletas chamados pelo técnico Felipão, além de uma matéria especial sobre o desafio que nossa Seleção terá: buscar o hexa e espantar de vez o fantasma do vice mundial de 1950, quando o país sediou a Copa e perdeu a final para o Uruguai.

Os concorrentes do Brasil também merecem, claro, um espaço a altura no guia, que tem um raio-x de cada grupo do Mundial e traz a lista dos 23 convocados de cada país.

O suplemento tem ainda uma matéria sobre os craques de outras seleções, como Messi e Cristiano Ronaldo, e traz um breve histórico das 19 Copas do Mundo já realizadas. "Nossos leitores estarão bem servidos. É um belo guia", disse o editor coordenador de Esportes de A TARDE, Marcelo Machado.

