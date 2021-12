A TARDE faz lance a lance de Brasil e Sérvia com convidados

O portal A TARDE fará nesta sexta, 6, o lance a lance ao vivo do amistoso entre Brasil e Sérvia, no Morumbi, a partir de 15h30. No pré-jogo e durante a partida dois convidados muito especiais estarão comentando a partida.

Argentín Bombonera, argentino que mora no Brasil, mas continua fã de Maradona. O outro convidado é Brasilino Maracanã, um brasileiro verde e amarelo de corpo e alma e não muito hermano de Argentín.

No lance a lance, você terá todos os momentos importantes da partida, minuto a minuto. Terá também a companhia desses dois torcedores, que darão seus pitacos ao longo da partida.

