A TARDE faz lance a lance ao vivo de Brasil e Colômbia

O Brasil tem mais um desafio nesta sexta-feira, 4, diante da Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em fase mata-mata, a equipe canarinha precisa vencer para se classificar para semifinal.

Para isso, os atletas comandados por Luiz Felipe Scolari precisam parar o craque colombiano James Rodríguez, artilheiro do Mundial com cinco gols.

Com esses fatores em campo, esse jogo promete ser bem disputado e cheio de emoções. Para ajudar você a acompanhar esse duelo, o Portal A TARDE vai fazer o lance a lance da partida.

A cobertura vai contar com as principais jogadas, além das fotos dos melhores momentos do jogo.

Brasil e Colômbia jogam nesta sexta, às 17 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

