A TARDE envia equipes para acompanhar as seleções

Com a Copa sendo realizada no Brasil, A TARDE não poderia deixar de intensificar sua já aprofundada cobertura futebolística. Para isso, repórteres e fotógrafos vão viajar para acompanhar de perto as seleções que mais despertam o interesse do público baiano.

A Seleção Brasileira é o principal alvo, o que fará o repórter Daniel Dórea e o fotógrafo Eduardo Martins percorrerem milhares de quilômetros ao redor do país para oferecer um recorte especial do dia-a-dia da Amarelinha nos dias que antecederem aos jogos e também na hora que a bola rolar.

Na primeira fase, a dupla passará por São Paulo, Fortaleza e Brasília. O restante vai depender dos resultados da nossa Seleção, que poderá até jogar em Salvador nas quartas de final, caso avance em segundo na primeira fase e derrube seu adversário nas oitavas.

Europa na Bahia

A cobertura das seleções da Alemanha e da Suíça, que ficarão hospedadas no Sul da Bahia, terá textos de Ricardo Palmeira e imagens de Fernando Amorim. A equipe, que já viaja nesta quinta-feira, 5, armou seu 'QG' em Porto Seguro, cidade que abrigará a equipe suíça.

No entanto, o planejamento foi elaborado de maneira que o time alemão, que terá a vizinha Cabrália como anfitriã, receba a mesma atenção. O objetivo é, além de acompanhar os treinos das seleções, mostrar uma visão local sobre a presença europeia no extremo sul baiano.

A mesma responsabilidade terá o repórter Vitor Villar, que já acompanha as notícias da Croácia, hospedada em Mata de São João, no Litoral Norte.

"Com os enviados especiais, vamos oferecer um conteúdo completo ao leitor baiano, com matérias e imagens exclusivas e originais", explica Marcelo Machado, editor coordenador de Esportes de A TARDE.

adblock ativo