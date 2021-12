A 100 dias da convocação, Felipão já tem nomes certos

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, irá anunciar daqui a exatos 100 dias a lista com os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Há um ano à frente da equipe, Felipão já fez nove convocações. Com exceção das listas para as partidas contra Bolívia e Chile, quando apenas jogadores do futebol brasileiro foram chamados, o treinador convocou 45 atletas.

O setor com mais gente brigando por uma vaga é a zaga. No total, nove jogadores foram lembrados por Felipão. David Luiz e Dante estavam presentes em todas as listas. Thiago Silva, por sua vez, ficou fora de duas, devido a lesões. Os três são nomes certos na convocação.

A disputa pela última vaga deve ficar entre quatro jogadores: Dedé, Henrique, Marquinhos e Réver. Leandro Castán e Miranda, convocados apenas uma vez, só estiveram no grupo que enfrentou a Inglaterra em fevereiro do ano passado. Aparecem como azarões, apesar da ótima campanha do ex-são-paulino com o Atlético de Madrid.

GOLEIROS - Felipão incluiu cinco goleiros nas lista da seleção. Julio Cesar e Jefferson lideram, com seis e quatro convocações, respectivamente. Cavalieri (três) e Victor (dois) lutam pelo terceiro posto. Diego Alves, do Valencia, foi lembrado apenas uma vez e é carta fora do baralho.

LATERAIS - As posições mais definidas são as laterais. Daniel Alves esteve em todas as listas. Já Marcelo perdeu somente uma. Com Adriano e Filipe Luis distantes das convocações, Maicon e Maxwell despontam como favoritos para irem à Copa. Os jogadores estavam presentes nas últimas lista de Felipão.

VOLANTES - Paulinho, Hernanes, Ramires e Luiz Gustavo estão entre os volantes mais convocados. Lucas Leiva, porém, fez parte do grupo que enfrentou Coreia do Sul, Zâmbia, Honduras e Chile. Na lista final, Felipão poderá optar em levar mais um jogador de contenção, convocando, assim, cinco e não quatro volantes.

MEAIS - Para a posição, o técnico brasileiro convocou cinco atletas: Oscar, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Willian e Jadson. Após a Copa das Confederações, apenas os atletas do Chelsea foram lembrados por Felipão. Oscar é nome certo na Copa, ficando a última vaga absolutamente em aberto.

ATAQUE - Para o ataque, considerando que são duas as vagas para jogadores que atuam pelos lados do campo no time titular, Neymar, Hulk e Bernard estão entre os mais assíduos nesta posições. Na última convocação, Robinho voltou ao time no lugar de Lucas. Jogou bem e pode ter ganhado a disputa.

Cinco centroavantes também vestiram a camisa da seleção desde o retorno do técnico. Fred e Jô têm cinco convocações. Leandro Damião, Luis Fabiano e Diego Costa foram chamados uma vez cada. Como este último virou espanhol, a não ser que o agora santista e o são-paulino tenham um primeiro semestre mágico, tudo indica que as vagas serão de Fred e Jô.

CONVOCAÇÃO - A convocação final ocorrerá no dia 7 de maio. Antes, a seleção enfrentará a África do Sul em Johannesburgo, no dia 5 de março. A preparação para a Copa terá início no dia 26 de maio, quando o grupo já começa os três primeiros dias de exames médicos e avaliações físicas. A seleção ficará na Granja Comary, em Teresópolis.

